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Gündem
Mehmet IŞIK / DHA
Haber Giriş: 20.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Koronaya inat pavyonu! 46 kişiye 186 bin TL ceza

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Koronaya inat pavyonu! 46 kişiye 186 bin TL ceza

SAĞLIK Bakanlığı’nın ‘çok yüksek riskli’ il olarak kırmızı kategoride açıkladığı Konya’da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri, kısıtlama nedeniyle Selçuklu ilçesinin farklı noktalarında yaptığı denetimlerde, 138 kişiye ‘sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal’den 434 bin 700 lira ceza uyguladı. 

Ekipler, Musalla Bağları Mahallesi’nde de kapalı olması gereken eğlence mekânının açık olduğu bilgisini alınca operasyon düzenledi. Alkol ve müzik eşliğinde eğlenen 46 kişiye, kısıtlamayı ihlal ettikleri ve maske takmadıkları için 186 bin 300 lira ceza kesildi. İş yeri sahibi hakkında ise ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Koronaya inat pavyonu 46 kişiye 186 bin TL ceza

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