Koronaya inat pavyonu! 46 kişiye 186 bin TL ceza

Ekipler, Musalla Bağları Mahallesi’nde de kapalı olması gereken eğlence mekânının açık olduğu bilgisini alınca operasyon düzenledi. Alkol ve müzik eşliğinde eğlenen 46 kişiye, kısıtlamayı ihlal ettikleri ve maske takmadıkları için 186 bin 300 lira ceza kesildi. İş yeri sahibi hakkında ise ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan adli işlem başlatıldı.

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