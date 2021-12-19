Koronaya iki kişilik galibiyet

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Üç yıllık evli Ebru Çakmak (42), anne olmayı çok istiyordu. İlk bebeğine hamile kaldı ama gebeliğinin 26’ncı haftasında COVID’e yakalandı. Akciğerleri iflas etmek üzere olduğu için yapay kalp akciğer makinesi ECMO’ya bağlanması gerekti. Ancak ECMO öncesinde yapılacak sezaryen, hem ameliyattan dolayı onun hem de henüz 600 gram ağırlığında olan bebeğinin hayatını tehlikeye atacaktı. Doktorlar çok zor bir karar verdi ve ikisini de yaşatabilmek için onu “hamile olarak” ECMO’ya bağladı. Yapay kalp akciğer makinesinde 14 gün süren “iki kişilik” yaşam mücadelesi zaferle sonuçlandı.

LİTERATÜRE GİRECEK

COVID’e bağlı ağır akciğer yetmezliği ile ECMO’da bu kadar uzun süre kalan dünyadaki ilk gebe vaka olarak da literatüre girecek olan Çakmak, “Her gün iki kere yapılan ultrason kontrollerinde bebeğimin kalp atışlarını duydukça, daha çok hayata tutunma isteğim doğdu. Daha çok yaşamak istiyordum. Kızım da savaşçı, ben de” dedi.

KEŞKE AŞI OLSAYDIM

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14 günlük sürenin 5 günü entübe edilen Çakmak, aşı olmadığı için çok pişman: “Zamanı geriye çevirme şansım olsaydı, ilk yapacağım şey aşı olmak olurdu. Ben nasıl yaptım böyle bir hata bilmiyorum. Çok korkuyordum aşıdan. Ama hamilelik sürecinde kesinlikle aşı olunmalı. Şu anda 29 hafta 4 günlük oldum. Cinsiyeti kız. Şubat sonu gibi kucağımıza alacağız Allah izin verirse.”