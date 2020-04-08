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Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)
Haber Giriş: 08.04.2020 - 15:38,Son Güncelleme:/

Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, alkışlarla taburcu edildi

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Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, alkışlarla taburcu edildi
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AMASYA'da, koronavirüs tedavisi gören hastane çalışanı Şenol Erboğa (55), sağlığına kavuştu. Erboğa, çalıştığı ve tedavi gördüğü hastaneden, alkışlarla taburcu edildi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan ve koronavirüs testi pozitif çıkan Şenol Erboğa, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Tedavinin ardından iyileşen Erboğa, meslektaşlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. 14 gün boyunca evinde kontrol altında tutulacak olan Erboğa, doktorlar ve sağlık görevlilerine teşekkür etti.

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