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Zeynep Irmak ÖCAL/KAVAK (Samsun), (DHA)
Haber Giriş: 20.04.2020 - 16:07,Son Güncelleme:

Koronavirüsü yenen hemşire, mesai arkadaşlarının alkışlarıyla taburcu oldu

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Koronavirüsü yenen hemşire, mesai arkadaşlarının alkışlarıyla taburcu oldu
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SAMSUN'da, Kavak Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görev yapan hemşire Müberra Nergiz (45), 7 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yenerek, çalışma arkadaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Kavak Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde hemşire olarak görev yapan Müberra Nergiz, nefes darlığı ve öksürük şikayetleriyle 7 gün önce çalıştığı hastaneye başvurdu. Nergiz, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkınca hastaneye yatırıldı. 1 haftalık tedavinin ardından sağlığına kavuşan Nergiz, 14 gün evde izolasyon önerileriyle taburcu edildi. Hemşire Nergiz, meslektaşlarının alkışları ile hastaneden ayrıldı. Mesai arkadaşlarının oluşturduğu alkış koridorundan geçen Müberra Nergiz, “Hastalığı yendiğim için çok mutluyum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Moralim yüksek olmasaydı bu kadar çabuk iyileşemezdim. Herkesten Allah razı olsun” dedi.

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