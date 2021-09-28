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Koronavirüsü yenen hakim Birol Acer, aşı olmadığına pişman

#Koronavirüs#Hakim#Amasya

Amasya'nın Suluova Adliyesi'nde görevli hakim Birol Acer (46), 16 gün süren koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Aşı yaptırmadığına pişman olduğunu belirten Acer, "Aşısız olanlar, bu hastalığı çok ağır geçiriyor. Lütfen propagandalara kanmayın, kesinlikle aşılarınızı olun" dedi.

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Serap Şerife KARA/ AMASYA (DHA) - Suluova ilçesindeki adliyede görev yapan hakim Birol Acer'e nefes darlığı ve öksürük şikayetleriyle başvurduğu Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 testi yapıldı. Sonucu pozitif çıkan Acer'in hastanede tedavi süreci başladı. Acer, 16 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Aşı yaptırmadığı için tedavi sürecini çok zor geçirdiğini söyleyen Birol Acer, hemen aşı olacağını belirtti. Acer, "Üşüme, titreme ile başlayan bir süreç geçirdim, ilk 2 gün 'gribimdir' diyerek doktora gitmedim. Şikayetlerim çoğaldı, 5-6 günde öksürük krizleri yaşadım, nefes alamayınca hastaneye başvurdum. Covid-19 testi yapıldı ve pozitif olduğumu öğrendim. Normalde aşı karşıtı değilim. Televizyonlarda aşılarla ilgili tartışmalar izliyoruz. Aşıların hangisi daha iyi, etkileri neler, bir belli olsun, diye beklerken biraz ihmal ettim ve aşı olmadım. Bu nedenle süreci çok zor atlattım. Muhakkak aşınızı olun, aşı çok önemli. Aşısız olanlar, bu hastalığı çok ağır geçiriyor. Lütfen, propagandalara kanmayın, kesinlikle aşılarınızı olun" dedi.

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#Koronavirüs#Hakim#Amasya