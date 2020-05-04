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Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)
Haber Giriş: 04.05.2020 - 12:57,Son Güncelleme:

Koronavirüsü yenen gelin-kayınvalide alkışlarla taburcu edildi

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Koronavirüsü yenen gelin-kayınvalide alkışlarla taburcu edildi
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TRABZON'da koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Emine Köse (80) ile gelini Ayşe Köse (63), sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Emine Köse ve gelini Ayşe Köse, tedaviye alındı. Yapılan son testleri negatif çıkan kayınvalide ve gelini, kontrollerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında evlerine uğurlandı. Emine Köse ve Ayşe Köse'nin 14 gün boyunca evlerinde kendilerini izole edecekleri belirtildi.

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