Koronavirüsü yenen Elif hemşire: Çok zor günlerdi

Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevli hemşire Elif Kaşıkçı, bir süre önce yüksek ateş, halsizlik ve eklem ağrıları şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan hemşire, özel bir hastanede tedaviye alındı. 19 gün süren tedaviyle sağlığına kavuşan Kaşıkçı, taburcu edildi.

Hemşire Elif Kaşıkçı, zorlu günleri doktorları, meslektaşları, ailesi ve arkadaşları sayesinde geçirdiğini belirterek, “19 gün bir odanın içerisindesiniz. Çok ateşin var, halsizliğin var, ayağa kalkamıyorsun, kimse yok yanında. Çok zor günlerdi. Ne yaşıyorsanız o odanın içerisinde yaşıyorsunuz. Doktorlarım ve meslektaşlarım geliyorlar ama kısa süre de odada kalmak zorunda oldukları için geri kalan süreci tek başınıza yaşamak zorunda kalıyorsunuz. En zoru da o oluyor. Zaten çok ağır atlatıyorsunuz, tek başınasınız, süreç hem psikolojik hem de fiziksel olarak çok zor ilerliyor. Bütün hastalara sağlık ve sabır diliyorum. Sabırlı olsunlar, güçlü olsunlar, kendilerini bırakmasınlar. İnşallah onlar da iyi olacaktır.”

Kaşıkçı, meslektaşlarına da “Meslektaşlarıma kendilerini korumalarını ve dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. İyi beslensinler, uykularına dikkat etsinler” tavsiyesinde bulundu.