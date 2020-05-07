Koronavirüsü yenen doktor, plazma bağışıyla hastalarına umut olacak

Asistan doktor Alihan Eryılmaz'ın, 29 Mart'ta, koronavirüse karşı mücadele verdiği hastanede yaptırdığı 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Çalıştığı hastanede tedaviye alınan Eryılmaz, 1 hafta sonra koronavirüsü yenerek, taburcu oldu. 14 gün evinde kendisini izole Eryılmaz, sağlığına kavuştuktan sonra 19 Nisan'da yeniden aynı bölümde görevine başladı. Yeniden koronavirüs hastalarının tedavileriyle ilgilenen doktor Alihan Eryılmaz, hastaları için de immün plazma bağışında bulunmaya karar verdi. Aynı hastanenin hematoloji bölümüne başvuran Eryılmaz, kendisine verilen randevu gününü bekliyor.

'TECRÜBE KAZANDIK'

Asistan doktor Alihan Eryılmaz, 29 Mart'ta halsizlik ve ateş sonrası tetkik yaptırdığını söyleyerek, "Ortaya çıkan semptomlar nedeniyle 1 hafta hastaneye yatırıldım. Semptomlar gerileyince 1 hafta sonra taburcu edildim ve 14 gün kendimi izole ettim. Görevimizin başındayız. Kendimde bu hastalığı yaşadığım için gelen hastaların semptomlarını anlamak benim için daha kolay oluyor. Bu görevi yapmak zorundayız. Tecrübe kazandık. Takiplerimiz çok daha iyi oldu. Ben plazma bağışı konusunda hastanemizin hematoloji bölümüne başvuru yaptım. İnşallah plazma bağışı yaparak diğer hastaların iyileşmesi için çalışacağım" dedi.

'KURALLARA UYALIM'

Hastalığı yenerek, virüs tedavisi gören hastaların sağlığına kavuşması için mücadele eden Eryılmaz, bazı uyarılarda da bulundu. Eryılmaz, "Hastalığın sona ermesinde vatandaşlara büyük görev düşüyor. Kimse, 15 günde sona erecek bir hastalığın 3-4 ay daha sürmesini istemez. Vatandaşlarımızın hijyen ve bakanlığın açıkladığı kurallara uymaları gerekir. Bu kurallara uymazsak bu hastalığı çok çekeriz. Sosyal mesafe çok önemli" diye konuştu