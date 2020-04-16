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Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2020 - 11:20,Son Güncelleme:

Koronavirüsü yenen doktor, alkışlarla taburcu edildi

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Koronavirüsü yenen doktor, alkışlarla taburcu edildi
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SAMSUN'un Bafra ilçesinde, tedaviyle koronavirüsü yenen doktor Mithat Ulukan, meslektaşları ve sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edildi.

Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktor Mithat Ulukan'a yüksek ateş şikayeti üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Ulukan, 14 günün sonunda sağlığına kavuştu. Ulukan, bugün meslektaşları ve sağlık çalışanları tarafından alkışlarla hastaneden taburcu oldu. Tedavisinde görev alan tüm ekibe teşekkür eden Ulukan, "Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize de çok dikkat edin” dedi.

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