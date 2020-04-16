Koronavirüsü yenen doktor, alkışlarla taburcu edildi

Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktor Mithat Ulukan'a yüksek ateş şikayeti üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Ulukan, 14 günün sonunda sağlığına kavuştu. Ulukan, bugün meslektaşları ve sağlık çalışanları tarafından alkışlarla hastaneden taburcu oldu. Tedavisinde görev alan tüm ekibe teşekkür eden Ulukan, "Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize de çok dikkat edin” dedi.