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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 20.04.2020 - 14:46,Son Güncelleme:

Koronavirüsü yenen Avcılar Kaymakamı göreve döndü

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Koronavirüsü yenen Avcılar Kaymakamı göreve döndü
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KORONAVİRÜS'e yakalanarak, 5 gün hastanede tedavi gören Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, taburcu olduktan sonra görevine döndü.

Eşi ile birlikte rahatsızlanan ve yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken 5 gün süren tedavisinin ardından eşi ile birlikte taburcu edildi. Evinde 15 gün süren karantina tedbirlerine uyarak dinlenen Kaymakam İnan, görevinin başına döndü. İnan'ın rahatsızlığı sırasında Avcılar Kaymakamlığı'na İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can vekalet etti. Kaymakam İnan, sağlık durumunun iyi olduğunu görevine devam ettiğini söyledi.

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