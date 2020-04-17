Koronavirüsü yendi, yaşadıklarını anlattı

Sultangazi'de yaşayan 50 yaşındaki Ahmet Demir, yüksek ateş, öksürük ve titreme şikayetiyle 112 acil servis hattına başvurdu. Kısa süre sonra evine gelen özel kıyafetli sağlık ekipleri Demir'i ambulansla ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tedavinin ardından yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Ahmet Demir yoğun bakıma alındı. 14 gün boyunca yoğun bakımda kalan Demir, yaklaşık 1 aylık tedavinin ardından virüsü yenerek bugün taburcu oldu. Sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edilerek evine gönderilen Demir, duygusal anlar yaşadı.

"O ANLARI HİÇ HATIRLAMIYORUM"

Karantinaya evde devam edecek olan Ahmet Demir, "İlk olarak soğuk algınlığı diye anladım ama baş ağrısı, öksürük, titreme ondan dolayı geldim. Sağolsun hocalarımız iyi müdahale ettiler. Tedavi sürecinde her halde 10 günden fazla yoğun bakımda kalmışım. Ama ben hiç o anları hatırlamıyorum. Doktorlarımız, hemşerilerimiz bana yoğun bakımda kaç gün kaldığımı sordular. Bende hatırlamadığımı söyledim. Bana on gün yoğun bakımda kaldığımı söylediler. Bende şaşırdım" dedi.

"SEVDİKLERİMİ ÇOK ÖZLEDİM"

Demir, "Bugün taburcu oluyorum. Mutluyum. Allah doktorlarımızdan razı olsun. Gerçekten başarılı bir çalışma yaptılar, beni hayatta tuttular. Bu süreçte sevdiklerimi çok özledim. İnsanlarımızın çok dikkatli olmaları lazım. Ben aşağı yukarı 1 ay oldu hastanedeyim. Tehlikeli bir hastalık. Çok dikkatli olsunlar" diye konuştu.