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Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)
Haber Giriş: 15.04.2020 - 15:21,Son Güncelleme:

Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu

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Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu
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KARS’ta, gördüğü koronavirüs tedavisinin ardından 19 gün sonra sağlığına kavuşan Mustafa Çelik (32), doktorlar ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Kent merkezinde oturan evli 2 çocuk babası Mustafa Çelik, 27 Mart günü öksürük, boğaz ağrısı şikayetiyle Harakani Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Çelik, hastanede tedaviye alındı. 19 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan Çelik, bugün taburcu edildi.

Doktorlar ve sağlık çalışanlarının alkışlarla uğurladığı Çelik, mutlu olduğunu söyledi. Çelik, "Hastanede benimle çok iyi ilgilendirler, her konuda yardımcı oldular. Kimse korkmasın hastaneye gitsin, doktorlarımıza, hemşirelerimize güvensinler. Onlar zaten en güzel önlemi alıyorlar" diye konuştu.

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