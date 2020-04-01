Koronavirüsü hiçe sayıp, kumar oynadılar

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir apartman dairesinde koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerin ihlal edildiği ve kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Fiziki takibin ardından ekipler, dairenin kumarhaneye çevrildiğini belirledi. Bunun üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, kumar oynatan ev sahibi R.S. (32) ile kumar oynayan K.S. (31), T.G. (51), M.K. (48), M.Y. (43) ve Y.G.'yi (51) gözaltına aldı. Dairede yapılan kontrolde, oyun masası üzerinde çok sayıda iskambil kağıdı ve kumar alacaklarının listesinin bulunduğu kağıt ele geçirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye, Kabahatler Kanunu uyarınca toplam 6 bin 125 TL ceza kesildi. Kumar oynatan kişi hakkında ise 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanırken, 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak' suçundan da adli işlem başlatıldı.