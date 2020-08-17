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Murat SÖYLEMEZ - DHA
Haber Giriş: 17.08.2020 - 15:24,Son Güncelleme:

Koronavirüsü hastası kapıyı açtı, gözyaşlarına boğuldu

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Koronavirüsü hastası kapıyı açtı, gözyaşlarına boğuldu
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Bayburt'ta, doğum gününde koronavirüs teşhisi koyulan ve evinde karantinaya alınan Zübeyde Akdoğan’a (19), sağlık çalışanları tarafından pastayla sürpriz kutlama yapıldı.

Demirözü ilçesinde yaşayan Zübeyde Akdoğan, 14 Ağustos’ta test sonucu pozitif çıkınca annesiyle birlikte evde karantinaya alındı.

Koronavirüs tespit edildiği gün aynı zamanda doğum günü olan Zübeyde’ye, sağlık çalışanlarınca sürpriz yapıldı.

Demirözü Sağlık Ocağı çalışanları, pasta alarak, Zübeyde’nin evine gitti ve doğum gününü kutladı.

Sağlık çalışanlarının sürprizi karşısında duygulanan Zübeyde Akdoğan, teşekkür etti. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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