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Koronavirüsü atlattı! 1 hafta sonra yatağında ölü bulundu

#Koronavirüs#Bursa#Salgın
Koronavirüsü atlattı 1 hafta sonra yatağında ölü bulundu

BURSA'da Nihal Arslan (39), annesi tarafından yatağında ölü bulundu. Vücudunda darp ya da kesi izi olmayan Arslan'ın, 1 hafta önce koronavirüsü atlattığı öğrenildi.

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Osmangazi ilçesine bağlı Hamitler Mahallesi'nde oturan Nihal Arslan, iddiaya göre, annesi tarafından odasında hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arslan'ın 1 hafta önce koronavirüsü atlattığı öğrenilirken, vücudunda darp ya da kesi izine rastlanılmadı.

Koronavirüsü atlattı 1 hafta sonra yatağında ölü bulundu

Nihal Arslan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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#Koronavirüs#Bursa#Salgın

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