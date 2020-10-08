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Gündem
Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 08.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Koronavirüsü atlatan doktor ilk mesai sonrası öldü

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Koronavirüsü atlatan doktor ilk mesai sonrası öldü
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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan doktor Ahmet Akbaş (30), 19 Eylül’de koronavirüs testi pozitif çıkınca hastaneye yattı.

Bir haftalık tedavisinin ardından taburcu edilen Akbaş, evindeki 15 günlük izolasyonun ardından görevine döndü. Önceki gün gece nöbetinden çıkan doktor evde fenalaştı. Solunum sıkıntısı yaşayan Akbaş’a ilk müdahaleyi kendisi gibi doktor olan eşi Emel Akbaş yaptı. 112 ekipleri de müdahale etti ancak 1 kız çocuğu babası olan doktor hayatını kaybetti.

Türk Tabipler Birliği, “Dr. Ahmet Akbaş’ı Covid-19 izolasyonunun ardından kaybettik. Ailesine ve sağlık camiasına baş sağlığı dileriz” açıklaması yaptı.

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