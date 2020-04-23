Koronavirüsten taburcu olan 2 çocuğa, 23 Nisan sürprizi

Malatya'da, 14 Nisan'da down sendromlu Derviş A. ile 16 Nisan'da Mert S.'nin, rahatsızlanarak getirildikleri Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Tedaviye alınan Derviş A. ile Mert S.'nin, bugün tedavisi tamamlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara sürpriz yapmak isteyen sağlık çalışanları, hastaneyi süsledi. Çocuklar taburcu olurken, doktorlar tarafından alkışlarla karşılandı. Hem taburcu oldukları, hem de 23 Nisan sürprizi yapıldığı için mutlu olan çocuklar, aileleri tarafından evlerine götürüldü.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktorlardan Mehmet Akif Büyükavcı, bugün 2 çocukla birlikte 5 hastayı taburcu ettiklerini söyledi. Çocukları 23 Nisan gibi anlamlı bir günde taburcu ettikleri için mutlu olduklarını anlatan Büyükavcı, herkesi virüse karşı alınan tedbirler konusunda duyarlı davranmaya davet etti.

Aileleri de çocuklarının iyileşmeleri ve 23 Nisan gibi anlamlı bir günde taburcu edilmelerinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.