MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKoronavirüsten taburcu olan 2 çocuğa, 23 Nisan sürprizi
GeriGündem Koronavirüsten taburcu olan 2 çocuğa, 23 Nisan sürprizi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 23.04.2020 - 16:57,Son Güncelleme:

Koronavirüsten taburcu olan 2 çocuğa, 23 Nisan sürprizi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koronavirüsten taburcu olan 2 çocuğa, 23 Nisan sürprizi
Abone Olgoogle-news

MALATYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, koronavirüs tedavisi tamamlanan Mert S. (9) ile down sendromlu Derviş A.'ya (14) sağlık çalışanları 23 Nisan sürprizi yaptı. Alkışlarla evlerine gönderilen çocuklar, yapılan sürprizle mutlu oldu.

Malatya'da, 14 Nisan'da down sendromlu Derviş A. ile 16 Nisan'da Mert S.'nin, rahatsızlanarak getirildikleri Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Tedaviye alınan Derviş A. ile Mert S.'nin, bugün tedavisi tamamlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara sürpriz yapmak isteyen sağlık çalışanları, hastaneyi süsledi. Çocuklar taburcu olurken, doktorlar tarafından alkışlarla karşılandı. Hem taburcu oldukları, hem de 23 Nisan sürprizi yapıldığı için mutlu olan çocuklar, aileleri tarafından evlerine götürüldü.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktorlardan Mehmet Akif Büyükavcı, bugün 2 çocukla birlikte 5 hastayı taburcu ettiklerini söyledi. Çocukları 23 Nisan gibi anlamlı bir günde taburcu ettikleri için mutlu olduklarını anlatan Büyükavcı, herkesi virüse karşı alınan tedbirler konusunda duyarlı davranmaya davet etti.

Aileleri de çocuklarının iyileşmeleri ve 23 Nisan gibi anlamlı bir günde taburcu edilmelerinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle