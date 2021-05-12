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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- 
Haber Giriş: 12.05.2021 - 17:39 | Son Güncelleme:

Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Zeynalov'un cenazesi, Nahçıvan'a gönderildi

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Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Zeynalov'un cenazesi, Nahçıvan'a gönderildi

Aydın'da 15 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Azerbaycan asıllı Rus ressam ve mimar Prof. Dr. Eldar Zeynalov (60), son yolculuğuna uğurlanmak üzere ata toprağı Nahçıvan'a gönderildi.

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  • Ressam ve mimar Prof. Dr. Eldar Zeynalov koronavirüse yenildi
  • Ressam ve mimar Prof. Dr. Eldar Zeynalov koronavirüse yenildi
  • Ressam ve mimar Prof. Dr. Eldar Zeynalov koronavirüse yenildi
  • Ressam ve mimar Prof. Dr. Eldar Zeynalov koronavirüse yenildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Azerbaycan asıllı Rus ressam ve mimar Prof. Dr. Eldar Zeynalov, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'ın daveti üzerine 4 yıl önce, resim çalışmaları yapmak için Aydın'ın Karacasu ilçesine geldi. Prof. Dr. Zeynalov, 25 Nisan'da yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Prof. Dr. Zeynalov, doktorların çabasına rağmen tedavi gördüğü hastanede dün sabah yaşamını yitirdi. Zeynalov'un cenazesini yakınları, ata toprağı Nahçıvan'a götürmek istedi. Bunun üzerine cenaze, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal tarafından temin edilen soğuk hava sistemli cenaze aracıyla Nahçıvan'a doğru yola çıktı.

Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Zeynalovun cenazesi, Nahçıvana gönderildi



Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, "İtalya, Rusya, Amerika, Avusturya ve Almanya'da resim galerileri bulunan ve bugüne kadar çok sayıda ülkede sergi açan, Moskova Mimarlık Akademisinde ders veren Prof. Dr. Eldar Zeynalov'un ani ölümü bizleri çok üzdü. Çünkü ünlü ressam Eldar Zeynalov, Karacasu ilçesini çok sevmişti. Karacasu'yu eserleri ve resimleriyle dünyaya tanıtabilme hayalleri vardı. Bunun için çalışıyordu. Ama tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgın hastalık, buna izin vermedi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" dedi.

Prof. Dr. Eldar Zeynalov koronavirüse yenik düştü İlçeyi yasa boğan ölüm...
Prof. Dr. Eldar Zeynalov koronavirüse yenik düştü! İlçeyi yasa boğan ölüm...

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