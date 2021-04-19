Koronavirüsten ölen Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Avdan'a acı veda

İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir süredir koronavirüs nedeniyle tedavi gören Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Avdan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Mustafa Avdan için Çiğli Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan ve Atila Sertel, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan ile siyasi partilerin ilçe başkanları, parti teşkilatları, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, belediye bürokrat ve personeli ile çok sayıda kişi katıldı. Konuşmaların ve taziye kabulünün ardından tören alanından dua ve karanfillerle uğurlanan Avdan, Sasalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Oğlu Egemen Avdan, "Çok sevdiğim, örnek aldığım babamı koronavirüse kurban verdim. Annem karantinada. Ağabeyim Kanada'da olduğu için 2 yıldır görüşemiyoruz. Büyük acı yaşadık. Babam herkesi seven, kimseyi kırmayan, ilkeli insandı. Evlatları olarak gurur duyuyoruz. Güvendiğimiz dağ gibi adamı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama ona duyulan sevgi ve saygıyla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise, "Hayatımın en zor konuşması. Mustafa ağabeyi tanımak ve onunla beraber çalışmak çok büyük ayrıcalıktı. Bu ayrıcalığı bize yaşattı. Belki bugün farkında değiliz ama Çiğli çok şey kaybetti. Olmadığı her günü yaşayacağız, göreceğiz. Mustafa Avdan demek yaşam sevgisi demekti. Mustafa Avdan insan sevgisiydi, Çiğli sevgisiydi. Mustafa Avdan Çiğli'nin taşını toprağını, insanını candan severdi. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağolsun. Allah ondan razı olsun" dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara