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Koronavirüsten hayatını kaybeden eski vekilin oğlu toprağa verildi

#Koronavirüs#Ankara#Pandemi
Koronavirüsten hayatını kaybeden eski vekilin oğlu toprağa verildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Denizli AK Parti eski Milletvekili Mithat Ekici’nin oğlu Ahmet Rıza Ekici, Denizli’de toprağa verildi.

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Bir dönem AK Parti Milletvekili olan Uzman Doktor Mithat Ekici’nin oğlu Ahmet Rıza Ekici (32), yakalandığı korana virüs nedeniyle Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ankara Şehir Hastanesinde uzun süredir tedavi gören Ahmet Rıza Ekici, sağlık durumunun ağırlaşması sonucu yoğun bakım servisine alındı. Yoğun bakımda uzun süre tedavisine devam edilmesine rağmen durumunun daha da kötüye gitmesi sonucu Ekici, hayatını kaybetti.

Ahmet Rıza Ekici’nin cansız bedeni yapılan işlemlerin ardından Denizli’ye getirildi. Ekici’nin cenazesi, Hilal Cami’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, diğer protokol üyeleri ve sevenleri katıldı.

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