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Koronavirüsten hayatını kaybeden ebe için hastanede tören

#ÇANAKKALE#Koronavirüs#Salgın

Çanakkale'de yoğun bakımda koronavirüs tedavisi görürken yaşamını yitiren ebe Seher Bıcı (47) için hastanede tören düzenlendi. Tören sırasında ayakta durmakta güçlük çeken Seher Bıcı'nın kızı Sıla Bıcı, "Biz ayakta güçlü duralım. Annem mutlu olsun" dedi.

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Eceabat Devlet Hastanesi'nde ebe olarak görev yapan evli ve 3 çocuk annesi Seher Bıcı, 29 Kasım'da Covid-19 testi pozitif çıkınca, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakımda tedavisi süren ebe Seher Bıcı, tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. Seher Bıcı'nın Covid-19 aşısı olmadığı öğrenildi.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi önünde, koronavirüsten hayatını kaybeden Seher Bıcı için tören düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Gökhan Baştürk, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Hasan Keser, sağlık çalışanları katıldı. Seher Bıcı'nın cenazesi önünde dualar okunarak, helallik alındı. Tören sırasında, Seher Bıcı'nın eşi emekli jandarma astsubayı Mustafa Bıcı, kızları Sıla ve İrem ile oğlu Burak Efe'yi yakınları teselli etmeye çalıştı. Sıla Bıcı, "Güzel annem benim şu anda bizi görüyor. Biz ayakta güçlü duralım. Annem mutlu olsun" dedi. Tören öncesi Vali İlhami Aktaş, aileye baş sağlığı diledi.

Seher Bıcı'nın cenazesi hastane morgundaki törenin ardından, gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere Eceabat ilçesine uğurlandı.

Koronavirüsten hayatını kaybeden ebe için hastanede tören


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#ÇANAKKALE#Koronavirüs#Salgın

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