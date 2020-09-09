Koronavirüste yeni tedbirler: Tüm Türkiye'de maske zorunlu

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi. Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel kuralları olan temizlik, maske ve mesafenin büyük önem taşıdığına vurgu yapıldı.

MESKEN HARİÇ HER YER YASAK

Genelgeyle Türkiye genelinde (meskenler hariç) tüm alanlarda(kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar gibi) istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.

24.00’TEN SONRA MÜZİĞE İZİN YOK

Ayrıca restoran, otel, kafe gibi tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi gibi her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecek. Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler bu konuda gerekli tüm tedbirleri alacak.