Koronavirüsle mücadeleye polis helikopteri desteği

İstanbul genelinde artan koronavirüs vakalarıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini arttırdı. Salgınla mücadeleye destek veren polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri sosyal mesafe, hijyen ve maske konuları başta olmak üzere salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili kontroller yapıyor. Meydanlar, parklar, toplu taşıma araçları, iş yerleri gibi insanların yoğun bulunduğu her noktada tedbirlere uymayan vatandaş ve işletme sahipleri uyarılıyor gerekli durumlarda ceza kesiliyor.

"KARTAL GÖZ"LÜ POLİS HELİKOPTERLERİ DENETİMDE



Emniyet teşkilatında önemli bir yeri olan özellikle operasyonlarda etkin şekilde görev alan polis helikopterleri koronavirüs salgınıyla mücadelede de görev alıyor. Karadan ve denizden yapılan denetimlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri de destek veriyor. Üzerinde "kartal gözü" olarak da bilinen, gece gündüz görüntü tespiti yapma kabiliyetine sahip özel donanımlı yaklaşık 1 milyon dolar değerinde bir kamera bulunan helikopterler, kent genelinde uçuşlar yaparak denetimlere katılıyor. Belirli aralıklarla Atatürk Havalimanı'ndan havalanan polis helikopterleri İstanbul'un işlek ve hareketli noktaları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor. Helikopterde bulunan polis ekipleri bir yoğunluk ya da tedbir ihlali tespit ettiklerinde karada ya da denizde bulunan polis ekiplerine bilgi aktarıyor. Polis ekipleri de o noktayla ilgili çalışma yapıyor.