Koronavirüsle mücadele tedbirleri... 2020'de 139 bin kişi kurallara uymadığı tespit edildi

Çataklı’nın açıklamaları şöyle:

Vefa Destek ekipleri 19 milyonu aşkın hizmet yaptı.

Denetimlerde 139 bin 693’ünün izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilmiştir.

Geçen yıl 321 terör örgütü mensubu teslim oldu, bunlardan PKK mensubu 243'ü aileleriyle görüşerek ikna yoluyla dağdan indirildi.

Toplam etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı 865, DEAŞ’lı terörist sayısı 292.

Ne yazık ki sistematik itibarsızlaştırma çalışmalarına maruz kaldık.

Sosyal medya mahkemeleriyle, trend topic çalışmalarıyla çalışmalar yürüttüler.

Hatta 1-2 gün önce Malatya'daki taciz iddiasıyla ilgili hakaret ve nefret kampanyası oluşturdular. Bunlara da delilleriyle cevap verdik.

Birkaç hafta önce 'çıplak arama' diye mesnetsiz bir iftira ortaya attılar. Yalanlarında ısrar ettiler.

Ayrıntılar geliyor...