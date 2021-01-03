İHA
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Koronavirüse yakalanmıştı! Kadir Topbaş'ın sağlık durumda flaş gelişme
Kaldırıldığı özel hastanede 16 Kasım'dan bu yana koronavirüs tedavisi gören eski İBB başkanı Kadir Topbaş'ın, diyalize bağlandığı bildirildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Kadir Topbaş, 16 Kasım’da kaldırıldığı özel hastanede koronavirüs tedavisine başlanmış ve entübe edilmişti. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Topbaş’ın diyalize bağlandığı öğrenildi.
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