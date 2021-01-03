MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKoronavirüse yakalanmıştı! Kadir Topbaş'ın sağlık durumda flaş gelişme
GeriGündem Koronavirüse yakalanmıştı! Kadir Topbaş'ın sağlık durumda flaş gelişme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 03.01.2021 - 21:28 | Son Güncelleme:

Koronavirüse yakalanmıştı! Kadir Topbaş'ın sağlık durumda flaş gelişme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koronavirüse yakalanmıştı! Kadir Topbaş'ın sağlık durumda flaş gelişme
Abone Olgoogle-news

Kaldırıldığı özel hastanede 16 Kasım'dan bu yana koronavirüs tedavisi gören eski İBB başkanı Kadir Topbaş'ın, diyalize bağlandığı bildirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Kadir Topbaş, 16 Kasım’da kaldırıldığı özel hastanede koronavirüs tedavisine başlanmış ve entübe edilmişti. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Topbaş’ın diyalize bağlandığı öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle