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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
Haber Giriş: 20.03.2021 - 17:10 | Son Güncelleme:

Koronavirüse yakalanmışlardı! 3 saat arayla can verdiler

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Koronavirüse yakalanmışlardı! 3 saat arayla can verdiler

Aydın’ın Söke ilçesinde koronavirüse yakalanan Yılmaz Karınca (67) ile eşi Meral Karınca (63), tedavi gördükleri hastanede 3 saat arayla hayatlarını kaybetti.

Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuklu Yılmaz-Meral Karınca çifti, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Çift, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen dün akşam Yılmaz Karınca, hayatını kaybetti. 3 saat sonra de eşi Meral Karaca'dan acı haber geldi. Karınca çifti, bugün Söke Çimento Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Koronavirüse yakalanmışlardı 3 saat arayla can verdiler

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