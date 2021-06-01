KoronavirÃ¼se yakalanÄ±p atlatmÄ±ÅŸ 5 bin hasta gÃ¼n gÃ¼n izlendi SonuÃ§lar aÃ§Ä±klandÄ±: Erkeklerde unutkanlÄ±k, kadÄ±nlarda saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesi...

Ä°stanbul TÄ±p FakÃ¼ltesi'nde 28 Nisan 2020'de Covid-19 HastalarÄ± Ä°zlem Merkezi aÃ§Ä±ldÄ±. Merkezde yapÄ±lan tespitlerin 1 yÄ±llÄ±k sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. 1 yÄ±lda koronavirÃ¼se yakalanmÄ±ÅŸ ve atlatmÄ±ÅŸ 5 bin hasta Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±. Hastalar 1'inci, 3'Ã¼ncÃ¼, 6'ncÄ±, 9'uncu ve 12'nci aylarda gÃ¼n gÃ¼n izlendi.

"BU MERKEZ TÃœRKÄ°YE'DE BÄ°R Ä°LK OLMA Ã–ZELLÄ°ÄžÄ° TAÅžIYOR"

5 bin hastayÄ± takip ettiklerini sÃ¶yleyen COVID-19 HastalarÄ± Ä°zlem Merkezi Sorumlusu Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Murat KÃ¶se, ''Bu merkez, TÃ¼rkiye'de bir ilk olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yor. COVID-19 HastalarÄ± Ä°zlem Merkezi'nin aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n nedeni ise COVID-19'un tutmadÄ±ÄŸÄ± organ ya da sistemin neredeyse olmamasÄ±. Yine COVID-19 geÃ§iren hastalarÄ±n, hastalÄ±ÄŸÄ± atlattÄ±ktan sonra birÃ§ok sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k. Merkez aÃ§Ä±ldÄ±ktan bu yana 5 bin hastayÄ± takip ettik. HastalarÄ± hastaneden Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra bir, Ã¼Ã§, altÄ±, dokuz ve 12'nci aylarÄ±nda takip ettik. Bir seneyi tamamlayan hastalarÄ±mÄ±z oldu. HastalarÄ± gÃ¶ÄŸÃ¼s, enfeksiyon, psikiyatri ve beslenme uzmanlarÄ± ile deÄŸerlendirdik" diye konuÅŸtu.

Dr. KÃ¶se, sÃ¶zlerine ÅŸu ÅŸekilde devam etti:

"COVID-19 geÃ§iren hastalarda fiziksel ve psikolojik semptomlar vardÄ±. Ä°lk zamanlarda halsizlik, nefes darlÄ±ÄŸÄ±, gÃ¶ÄŸÃ¼ste konforsuzluk ve Ã¶ksÃ¼rÃ¼k gibi ÅŸikayetleri gÃ¶rÃ¼yorduk. Ancak artÄ±k eklem, kas ve baÅŸ aÄŸrÄ±larÄ±, sersemlik hissi, saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesi, anksiyete, depresyon, post travmatik stres bozukluÄŸu ve bellekte zayÄ±flama gibi semptomlarÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz."

"KADINLARDA SAÃ‡ DÃ–KÃœLME, ERKEKLERDE Ä°SE UNUTKANLIK GÃ–RÃœLÃœYOR"

12'nci ayÄ±n sonunda kadÄ±nlarda ve erkeklerde farklÄ± semptomlar gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Dr. KÃ¶se, "Birinci yÄ±lÄ±n sonunda orta yaÅŸlÄ± erkeklerde bellekte zayÄ±flama ve konsantrasyon gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Durum hastalarÄ±n yaÅŸam konforu ve iÅŸ hayatÄ±nÄ± oldukÃ§a etkiliyor. Yine onikinci ayÄ±n sonunda orta yaÅŸ Ã¼stÃ¼ kadÄ±nlarda saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesinin giderek arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettik. KadÄ±nlar iÃ§in saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ aydan sonra baÅŸlayÄ±p, yÃ¼zde bir ya da iki oranÄ±nda gÃ¶rÃ¼yoruz. Erkeklerde ise bellekte zayÄ±flama ve konsantrasyon gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼lme oranÄ± yÃ¼zde 10'a kadar Ã§Ä±kabiliyor" diye konuÅŸtu.

"PSÄ°KOLOJÄ°K SEMPTOMLAR FÄ°ZÄ°KSEL SEMPTOMLARA GÃ–RE DAHA Ã–N PLANDA"

12'nci aydan sonra COVID-19 geÃ§iren hastalarda psikolojik etkilerin devam ettiÄŸini vurgulayan Dr. KÃ¶se, "Bu sÃ¼reÃ§te hastalara hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r dÃ¼zeyde antidepresan baÅŸladÄ±k. AntidepresanÄ± kestiÄŸimiz zaman hastalarÄ±n ev ve iÅŸ hayatlarÄ±nda ciddi etkilenmeler oluyor. Psikolojik semptomlar fiziksel semptomlara gÃ¶re daha Ã¶n planda" ifadelerini kullandÄ±.

"12'NCÄ° AYIN SONUNDA HASTALARI BRANÅžLARA DAÄžITIK"

COVID-19'un en Ã§ok kalbi tuttuÄŸunu sÃ¶yleyen Dr. KÃ¶se, "Bizlerin COVID-19 hastalarÄ±nda en Ã§ok gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kalp enzimi ve kalp yetmezliÄŸiydi. Yine bu sÃ¼reÃ§te COVID-19'un pankreasÄ± tutup diyabeti bozduÄŸunu gÃ¶zlemledik. Yine kilo kaybÄ± yaÅŸayan ve beslenmesi bozulan hastalar oldukÃ§a oldu. Hal bu olunca bizler de birinci yÄ±lÄ±n sonunda hastalarÄ± branÅŸlara daÄŸÄ±tÄ±k. AynÄ± zamanda COVID-19 sonrasÄ± ortaya Ã§Ä±kan bu Ä±srarcÄ± semptomlar, COVID-19'u ÅŸiddetli geÃ§iren hastalarda daha Ã§ok gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ fark etik. Mesela diyabet hastalarÄ±nda COVID-19 sonrasÄ± daha Ä±srarcÄ± semptomlar gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±k. COVID-19'un tutmadÄ±ÄŸÄ± organ ve sistem yok, onlardan biri COVID-19 Ã¼rogenital sistemi de tutuyor. Bu durum ilerleyen dÃ¶nemlerde bir kÄ±sÄ±rlÄ±ÄŸa neden olabilir mi diye bizleri ÅŸÃ¼phelendiriyor. Ä°leride daha fazla tÃ¼p bebek merkezleri artacak mÄ± sorusu bizler iÃ§in merak konusu" dedi.

"ESKÄ°DEN SAÃ‡LARIM Ã‡OK GÃœRDÃœ ANCAK ÅžU AN AZALDI"

COVID-19 sonrasÄ± saÃ§ dÃ¶kÃ¼lme ÅŸikayetinin olduÄŸunu belirten Emel BÃ¶hÃ¼rler, "COVID-19 geÃ§irdikten sonra aÅŸÄ±rÄ± bir saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesi yaÅŸamaya baÅŸladÄ±m. Normal bir mevsimsel saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesine benzer bir ÅŸey deÄŸil. Kanser hastalarÄ±nda olan gibi bir saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesi sÃ¶z konusu. Eskiden saÃ§larÄ±m Ã§ok gÃ¼rdÃ¼ ancak ÅŸu an azaldÄ±. ÃœÃ§ ayda bir kontrole geliyorum. COVID-19'u Ã§ok aÄŸÄ±r geÃ§irdim. AÅŸÄ±rÄ± baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± ve mide bulantÄ±m vardÄ±" diye konuÅŸtu.

"ZÄ°HÄ°N KARIÅžIKLIÄžI YAÅžAMAYA BAÅžLADIM"

Zihin karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± ÅŸikÃ¢yeti olduÄŸunu sÃ¶yleyen Fatma Zora da "COVID-19 sonrasÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± yorgunluk, bitkinlik, baÅŸ aÄŸrÄ±larÄ± ve zihin karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸamaya baÅŸladÄ±m. Yine Ã§ok fazla saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesi yaÅŸamaya baÅŸladÄ±m. Tutam tutam saÃ§larÄ±m dÃ¶kÃ¼lÃ¼yor" ifadelerini kullandÄ±.

"UNUTKANLIK YAÅžAMAYA BAÅžLADIM"

ReÅŸat KunusluoÄŸlu ise "HastalÄ±k sonrasÄ± halsizlik, yorgunluk bitkinlik devam ediyor. Eskisi gibi saÄŸlÄ±klÄ± deÄŸilim. AynÄ± zamanda iÅŸtahsÄ±zlÄ±k ve kilo kaybÄ± da yaÅŸamaya baÅŸladÄ±m. Yine unutkanlÄ±k yaÅŸamaya baÅŸladÄ±m. Mesela ilacÄ±mÄ± iÃ§ip iÃ§mediÄŸimi bile unutuyorum" dedi.

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