Koronavirüse yakalandı, bebeği alındı! Müjde Çilingir öldü, bebeği kurtuldu! Cenaze için yola çıkan ailesi kaza geçirdi

Vakfıkebir ilçesinde yaşayan Müjde Çilingir, bir süre önce koronavirüs belirtileri gösterince Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. 6 aylık hamile olan Müjde Çilingir’in yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Çilingir’in sağlık durumu ağırlaşınca sezaryene karar verdi. Çilingir’in dün sezaryenle karnındaki kız bebeği alındı.

Yoğun bakım servisine alınan Müjde Çilingir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hayata tutunan bebek ise hastanede gözetim altına alındı. 4 çocuk annesi Çilingir’in ölümü, ailesinin yanı sıra arkadaşlarını hüzne boğdu.

CENAZE YOLUNDA KAZA: 4 YARALI

Henüz adı konulmayan yeni doğan bebeğine sarılamadan hayata veda eden Müjde Çilingir'in ailesi, sabah saatlerinde cenaze için ilçeye gitmek üzere kent merkezinden yola çıktı. Ailenin içerisinde bulunduğu 61 HG 761 plakalı hafif ticari araç, Vakfıkebir-Tonya yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 11 EL 161 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Müjde Çilingir’in babası İsmet, annesi Emine Garip ile akrabaları Ö.F. A. ve C.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle cenazeye katılamayan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Müjde Çilingir ise Vakfıkebir ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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