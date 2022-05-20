Koronavirüse yakalanan Yılmaz Büyükerşen, taburcu oldu

Haberin Devamı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen’in önceki gün yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan Büyükerşen, tedbir amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi’nde kontrolden geçti. Hastanede 2 gece kalan Büyükerşen, taburcu edildi.

Gözden Kaçmasın Yılmaz Büyükerşen koronavirüse yakalandı Haberi Görüntüle

Sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medyadan duyuran Başkan Büyükerşen, “İzolasyon sürecimin ilk bölümünü önlem amaçlı Şehir Hastanesinde tamamladım. İlgileri ve emekleri dolayısıyla İl Sağlık Müdürümüz Uğur Bilge'ye ve Şehir Hastanesi'nin değerli sağlık çalışanları ile yönetimine çok teşekkür ediyorum” dedi.



Yılmaz Büyükerşen’in, karantina sürecini evde tamamlayacağı belirtildi.