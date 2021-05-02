Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Aydın Işık hayatını kaybetti

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Işık, bir süre önce koronavirüse yakalanarak hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Işık’ın yoğum bakım ünitesinde entübe olduğu ve dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Görev yaptığı Katip Çelebi Üniversitesi de Işık’ın vefatına yönelik başsağlığı mesajı yayımlandı. Taziye mesajında, "Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültemiz Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Işık vefat etmiştir. Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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