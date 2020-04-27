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Ali ABLAY / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 27.04.2020 - 14:33,Son Güncelleme:

Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti

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Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Feridun Fırat Yıldırım koronavirüse yakalandı. Yıldırım 27 gün süren tedavisinin ardından kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Feridun Fırat Yıldırım 31 Mart günü ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yıldırım'ın yapılan koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan polis memuru Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru bugün hayatını kaybetti.

Polis memuru Feridun Fırat Yıldırım bugün ikindi vaktinde namaz vakti beklenilmeden kılınacak cenaze namazının ardından Beykoz Baklacı Mezarlığı'na defnedilecek.

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