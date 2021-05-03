Koronavirüse yakalanan çift 2 saat arayla hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde koronavirüs tedavisi gören Mecidiye (77) ve Mehmet Çelik (81) çifti, 2 saat arayla yaşamını yitirdi.
Murtaza Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Çelik ile eşi Mecidiye Çelik, 11 gün önce koronavirüse yakalandı. Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Çelik çifti, sağlık durumlarının ağırlaşması sonrası 7 gün önce yoğun bakıma alındı.
Mecidiye Çelik, dün saat 13.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Eşi Mehmet Çelik ise saat 15.00 sıralarında hayatını kaybetti. Çelik çifti, bugün öğle namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi
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