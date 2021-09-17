Koronavirüse yakalanan Aysel öğretmenin bebeği alındı, kendisi yaşamını yitirdi

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Bursa'da özel bir fabrikanın kreşinde çocuk gelişim öğretmeni olarak çalışan 8 aylık hamile Aysel Şentürk, 20 gün önce rahatsızlanınca Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada Covid-19 testi negatif çıkan Şentürk, ilaç yazılarak evine gönderildi. Yine rahatsızlanan Şentürk, aynı hastaneye başvurdu ve burada 3 gün tedavi gördü.

Taburcu edilen Şentürk, en son geçen hafta yeniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Şentürk'e yapılan koronavirüs testi bu kez pozitif çıktı. Durumunun ağırlaşması üzerine Şentürk'ün bebeği sezaryenle alındı.

Şentürk yoğun bakıma kaldırılırken, dünyaya getirdiği kız çocuğuna 'Nisa' adı verildi. Şentürk, geçen çarşamba günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu arada Şentürk'ün koronavirüs aşısı olmadığı öğrenildi. Şentürk'ün cenazesi, dün gözyaşları içinde Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.