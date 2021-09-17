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Koronavirüse yakalanan Aysel öğretmenin bebeği alındı, kendisi yaşamını yitirdi

#Bursa#Koronavirus#Aysel Şentürk
Koronavirüse yakalanan Aysel öğretmenin bebeği alındı, kendisi yaşamını yitirdi

Bursa'da bir çocuk annesi, 8 aylık hamile öğretmen Aysel Şentürk'e (34) koronavirüs teşhisi konulunca bebeği sezaryenle alındı. Bir kız çocuğu dünyaya getiren Şentürk, doğumdan 10 gün sonra hayatını kaybetti.

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Bursa'da özel bir fabrikanın kreşinde çocuk gelişim öğretmeni olarak çalışan 8 aylık hamile Aysel Şentürk, 20 gün önce rahatsızlanınca Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada Covid-19 testi negatif çıkan Şentürk, ilaç yazılarak evine gönderildi. Yine rahatsızlanan Şentürk, aynı hastaneye başvurdu ve burada 3 gün tedavi gördü.

Koronavirüse yakalanan Aysel öğretmenin bebeği alındı, kendisi yaşamını yitirdi
Taburcu edilen Şentürk, en son geçen hafta yeniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Şentürk'e yapılan koronavirüs testi bu kez pozitif çıktı. Durumunun ağırlaşması üzerine Şentürk'ün bebeği sezaryenle alındı.

Koronavirüse yakalanan Aysel öğretmenin bebeği alındı, kendisi yaşamını yitirdi

Şentürk yoğun bakıma kaldırılırken, dünyaya getirdiği kız çocuğuna 'Nisa' adı verildi. Şentürk, geçen çarşamba günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu arada Şentürk'ün koronavirüs aşısı olmadığı öğrenildi. Şentürk'ün cenazesi, dün gözyaşları içinde Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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#Bursa#Koronavirus#Aysel Şentürk