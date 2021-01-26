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Gündem
Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)
Haber Giriş: 26.01.2021 - 14:47 | Son Güncelleme:

Koronavirüse rağmen kumar oynayan 15 kişiye, 62 bin 800 lira ceza

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Koronavirüse rağmen kumar oynayan 15 kişiye, 62 bin 800 lira ceza
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TEKİRDAĞ'da koronavirüs tedbirlerine rağmen ruhsatsız kahvehanede kumar oynayan 15 kişiye toplam 62 bin 800 lira ceza uygulandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde ruhsatsız bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, hemen kahvehaneye operasyon düzenledi. Kahvehane sahibi O.A.'nın da aralarında bulunduğu 15 kişiye toplam 62 bin 800 lira ceza uygulandı.

Kumar oynayanlar arasında bulunan H.A., hakkında 2 ayrı suçtan arama kaydı olduğunun ortaya çıkması üzerine gözaltına alındı.

O.A. hakkında ise, 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

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