Koronavirüse karşı 'sosyal mesafeli' bank

Yenimahalle Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle banklarda sosyal mesafe düzenlemesi yaptı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte parklarda bulunan oturma grupları, sosyal mesafeye uygun olarak yapılan yeni banklar ile değiştirildi. Yenimahalle sakinlerinin dinlenmek ve temiz hava almak için sıkılıkla tercih ettiği Ragıp Tüzün Parkı ve Cantürk Parkı'nda bulunan 30 eski tip bank, yenileriyle değiştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, en fazla iki kişinin oturabildiği ve kişiler arasında birer metre mesafe bulunan sosyal mesafe banklarını yeni yerlerine konumlandırdı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "İlçemize kazandırdığımız 460 parkın dezenfekte ve ilaçlama çalışmasını gerçekleştiren ekiplerimiz normalleşme süreci ile birlikte sosyal mesafenin korunması için kendi atölyelerimizde üretilen yeni bankların kurulumunu gerçekleştiriyor. İlçe sakinlerinin de bu süreçte temizlik kurallarına dikkat ederek maske kullanımına ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmesi gerekiyor" dedi.