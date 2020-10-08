Koronavirüse karşı ’şeffaf kabin’

Koronavirüs salgınının başladığı ilk günden bu yana toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı önlemler artıyor. Toplum sağlığını korumak için başlatılan ücretsiz şeffaf kabin uygulamasına ulaşım sektörü esnafı yoğun ilgi gösterdi. Merkez ilçelerin dışında çevre ilçelerden gelen talepleri de değerlendiren Büyükşehir Belediyesi son olarak Polatlı ve Beypazarı sürücü esnafının şeffaf panel uygulaması talebini yerine getirdi. Polatlı Şoförler Odası’nın koruyucu kabin uygulaması talebine jet yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 95 minibüs, 150 servis aracı ve 90 taksiye şeffaf kabin taktı. Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, ulaşım sektörü esnafının uygulamadan yararlanmak için yoğun başvuruda bulunduğunu kaydederek, "Bütün imkanlarımızla sürecin zorluğu karşısında Ankaralı hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da bütün bu emeklerin boşuna gitmemesi için üzerlerine düşen şahsi sorumlulukları yerine getirmelerini rica ediyoruz. Ankara’yı güzel bir sonbahara kavuşturacağız" dedi.