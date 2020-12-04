Koronavirüse karşı köşe bucak hijyen seferberliği

Başakşehir Belediyesi, koronavirüs ile mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İlçe genelinde alınan önlemler artırılırken Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin son durağı, Başak Mahallesi’nde yer alan 16 bloklu Salacak Sitesi oldu. ÇALIŞMALAR 6 EKİP 12 PERSONELLE YAPILDI

Salacak Sitesi’nde yapılan dezenfeksiyon çalışmalarına 6 ekip 12 personel katıldı. Site içerisindeki tüm bloklarda yer alan asansör, merdiven ve koridorlar ekipler tarafından tek tek dezenfekte edildi. Sitenin giriş-çıkış kapılarının yanı sıra yolları da ekipler tarafından temizlendi. Blok girişlerine koronavirüs ile mücadele kapsamında alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirme afişleri asıldı.

SİTELERE ÜCRETSİZ HİJYEN PAKETİ

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başakşehir Belediyesi İlaçlama Birim Sorumlusu Eyüp Şaş, "İlçemizde bulunan sitelerde uygulamak üzere hijyen ve dezenfeksiyon projemizi başlattık. Proje kapsamında sitelerde görevli temizlik personeline koronavirüs ve dezenfeksiyon sürecine ilişkin bilgilendirme eğitimleri veriyoruz. Verilen eğitimlerin ardından temizlik personeli dezenfeksiyon çalışmalarını doğru ve bilinçli bir şekilde uygulamış oluyor. Site içerisinde bulunan tüm blokların ve sokakların da temizlik ve dezenfekte işlemlerini tüm hijyen kurallarına uyarak yapıyoruz. Ayrıca, sitelerin uzun zamandır faydalandığı ‘Atık Nakit’ projesine hijyen ekipmanlarımızı da ekledik. İçeriğinde tulum, sırt pompası ve dezenfektan bulunan hijyen paketleri, yeterli puana sahip sitelere talep etmeleri halinde ücretsiz olarak temin edilecek” diye konuştu.