Koronavirüse karşı barınma evine götürülmek istendi, bahanesi şaşırttı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde kalması için saha çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ekipleri, dışarıda yaşayan İsmail İnal’ı koronavirüsten korunması için Büyükşehir Barınma Evi'ne götürmek istedi. İsmail İnal teklifi kabul etmeyerek, "15 gün karantinaya alacaklar. Sigara yok. Ben gitmem" dedi.





Zabıta memurları, İnal'a tüm sağlık kontrollerinin yapılacağı ve virüs tehdidi bitene kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin misafiri olacağını, havanın soğuk olduğu, yağmurda sıcak bir ortamda yaşayacağını anlattı. Ekiplerin dakikalarca ikna çalışması sonucu İsmail İnal, barınma evine gitmeyi kabul etti. İsmail İnal hasta nakil ambulansı ile götürülerek, barınma evinde kalması sağlandı.







SAÇ SAKAL TRAŞI YAPILDI, YENİ KIYAFETLER VERİLDİ



Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dışarıda yaşayan İsmail İnal, ikna edilerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait barınma evine yerleştirildikten sonra büyük bir değişime uğradı. İsmail İnal’ın uzayan saçları ve sakalı kesilerek, yeni kıyafetler verildi. Sıcak bir ortama kavuşan İsmail İnal, barınma evinde kalanlarla birlikte yemek yedi.





