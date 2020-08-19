Koronavirüse karşı 5 altın kural

Yazla birlikte artan koronavirüs vakaları yüzünden salgın yeniden gündemin üst sıralarına tırmandı. Devlet, sağlık ordusu, valilikler okulların açılacağı 21 Eylül öncesi vaka sayısını düşürmek için mücadele ederken, kural tanımaz vatandaşlar tehlike saçıyor. Yaklaşan sonbaharla birlikte, koronavirüsle mücadele için alınması gereken önlemler tekrar gündeme geldi. Uzmanlar hayat kurtaran 5 altın kuralı şöyle sıralıyor:

Sokağa çıkarken maske takın. Kapalı yerlere maskesiz girmeyin. Maske takıyor olsanız bile sosyal mesafe kuralına kesinlikle uyun. Hijyene çok dikkat edin. Yüzeylere, etrafa dokunmayın. Elinizi sık sık yıkayın. Evinizi, işyerinizi, bulunduğunuz mekânı sürekli havalandırın. Başkalarıyla tokalaşmayın, sarılmayın. Yakın temastan kaçının.

Sağlık Bakanlığı’nın salgınla mücadele için önerdiği diğer kurallar da şöyle sıralanıyor:

Öksürme veya hapşırma sırasında ağzınızı ve burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın.

Ellerinizle, ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayın.

Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun.

Kapı kolları, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin.

Havlu gibi kişisel eşyaları ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi 60-90 derecede normal deterjan ile yıkayın.

Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin.

Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlarla temas etmeyin.



Antalya’dan da dün ‘maske çenede’ gezilen pazar görüntüleri vardı.

BUGÜN BÜYÜK DENETİM VAR

İçişleri Bakanlığı da maske-mesafe gibi kuralların kontrolü için bugün yeniden büyük bir denetim yapacak. 81 ile gönderilen genelgede, ülke genelinde yapılacak denetimlerle ilgili “Denetimler, ticari taksiler, pazarlar, sosyete pazarları, toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, kafe, kahvehane, kafeterya, çay bahçesi, sahil bantları, lokaller, düğün- nikâh salonları, internet kafe ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklar, halı sahalar, bilardo salonları ve bilumum yaşam alanlarında gerçekleştirilecek.” denildi.