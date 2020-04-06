Koronavirüse 86’lık Resmiye Teyze çalımı

Resmiye Işık’ın oğlu Cavit ve gelini Hülya Işık 12 Mart’ta Umre ziyaretinden döndü. Resmiye Işık karantinadaki oğlu ve gelinini ziyaret etti. Cavit ve Hülya Işık’ta birkaç gün sonra öksürük başladı. Koronavirüs oldukları tespit edilen çiftin hastanede tedavileri sürerken Resmiye Işık’ta da öksürük görüldü. Onun da testi pozitif çıktı. Resmiye Işık tedavinin ardından 1 Nisan’da hastalığı yenerek taburcu edildi. Resmiye Işık, “Hastalığı yendim, çok mutluyum” dedi.