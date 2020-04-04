Koronavirüse 3 önlem daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını için alınan yeni önlemleri özetle şu şekilde anlattı “Hazırlık, malzeme ve müdahale konusunda sağlam bir duruş sergiliyoruz. Vaka tespitini ve tedavisini de oldukça başarılı bir şekilde yürüttük. Maske, test kiti, temizlik malzemelerini kendimizin üretiyor olması bizi dışa bağımlılıktan kurtarmıştır. Temel gıda maddelerinin tamamında kendi kendimize yeterli olmamızın ötesinde net ihracatçı konumunda olmamız da büyük avantaj sağlıyor. Türkiye bu salgına en hazırlıklı ülkelerden biridir.

YENİ KARARLAR

Bilim Kurulumuz hastalığın gelişimini anbean takip ediyor. Beklentimiz herkesin kendi kararlarını uygulamasıdır. Attığımız adımlara yenilerini ekliyoruz. Bu gece itibarıyla, 30 büyükşehri ve Zonguldak’ı araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu yasağını 15 gün süreyle uygulayacağız. Bu şehirlere, gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakliyle, belirli sektörlerin lojistik araçları dışında giriş, çıkış yapılamayacak. Ülke içinde yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların, bu şehirlerden transit geçişleri devam edecek. İl Hıfzıssıhha Kurulları, şehirlerinin ihtiyaçlarına göre tedbirleri daha da geliştirebilecek. Bu yasak ilk etapta 15 gün süreyle uygulanacak. Gerekirse uzatılacak.

Türkiye’nin tamamında 65 yaş ve üzerine uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altı için de getirildi. Buna göre 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlular da tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacak.

Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda, maske takma zorunlu olacak. İşyerlerinde de benzer tedbirler alınacak. Sokaklar dahil, kalabalık oluşturacak şekilde bir arada bulunulamayacak. Sosyal mesafeye en az 3 adım olarak riayet edilecek. İkazlara uymayarak aksi davranışlar sergilemekte ısrar edenlere idari ve adli cezalar tereddütsüz uygulanacak.

CEMİL TAŞCIOĞLU HASTANESİ

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hocamızın adını Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanemize vereceğiz.”

'HARFİYEN UYMALIYIZ’



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter’dan, “Ülkemizde hayatı normale döndürmek, 83 milyon olarak bizim elimizde. Kovid-19’a karşı mücadele çerçevesinde attığımız adımlara yenilerini ekliyoruz. Birliğimize, beraberliğimize sahip çıkıp tehdit tam olarak ortadan kalkıncaya kadar kurallara harfiyen uymalıyız” mesajını paylaştı.