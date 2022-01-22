'Koronavirüs yeni fırsat pencereleri açtı'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Vahdettin Köşkü’nde MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Erdoğan, görüşme öncesi yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

“Türkiye son yıllarda maruz kaldığı onca operasyona rağmen birlik ve beraberlik içinde, özellikle kaderine doğru emin adımlarla ilerliyor. Koronavirüs salgınının zorlukların yanı sıra ülkemizin önünde yeni fırsat pencerelerinin de açılmasına vesile olduğunu görüyoruz. Rekor geçen seneye ait büyüme rakamlarımız gerek 2021 yılına ait rekor ihracat rakamlarımız bu gerçeği açıkça ortaya koymuştur. Büyüme ve ihracat gibi alanlardaki rekorlara ilave olarak istihdamımız salgın öncesine göre 2.7 milyon artmıştır. Bu çok büyük bir başarıdır.

4 BAŞLIKLI MODEL

Tüm dünyanın ekonomik manevralarını istihdam krizinin önüne geçmek için yaptığı bir dönemde biz daha büyük hedeflerin peşinde koşuyoruz. Onun için bu 4 önemli başlık sürekli olarak bizim gündemimizde. Yatırım, istihdam, ihracat ve üretim. Bütün bunları getirip dayadığımız yer yine iki önemli altyapıdır. Bu da istikrardır, güvendir.

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Türkiye ekonomi modeliyle önceliğimiz bu söylediğim 4 başlığı cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek, böylece ülkemizi dünyanın ana üretim merkezlerinden biri haline getirmektir. Bu amaçla başta iş dünyamız olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerine gerekli desteği sunuyoruz, sunacağız.

ENFLASYONUN KÖPÜĞÜ

20 Aralık’ta açıkladığımız tedbir paketiyle döviz kuru üzerindeki köpüğü aldık. Ardından asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her alanda insanımızın hayat standardını koruyan adımlar attık. Kurun istikrar kazanmasıyla birlikte piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklı aşırı dalgalanmaların yaşanmayacağını da düşünüyoruz. Tıpkı döviz kuru gibi enflasyonun üzerindeki köpüğü de kısa sürede alarak bu hususta da ülkemizi selamete ulaştırmayı arzu ediyoruz. Bu süreçte sizlerden beklentimiz, siyasetteki tek sermayesi millete umutsuzluk aşılamak olan felaket tellallarına pirim vermeden çalışmanız, üretmeniz, ihraç etmeniz ve yatırımlarınızı arttırmanızdır.”