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Koronavirüs yenen 7 aylık hamile Nuray, aşı olmadığına pişman

#Koronavirüs#Aşı#Hamile
Koronavirüs yenen 7 aylık hamile Nuray, aşı olmadığına pişman

AMASYA'da, 7 aylık hamile Nuray Dülger (42), koronavirüs geçirdikten sonra aşı olmadığına pişman olduğunu söyledi. Dülger, "Virüs ciğerlerime kadar indiği için antibiyotik ve serum tedavisi gördüm. Çok zor atlattım. Herkese aşı olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

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Serap Şerife KARA/ AMASYA, (DHA)- 7 aylık hamile Nuray Dülger'e, eklem ağrısı ve yüksek ateş şikayetleriyle başvurduğu Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 testi yapıldı. Sonucu pozitif çıkan Dülger, hastalık süreci ağır geçirdi. Dülger, hastanedeki 16 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Bebeğini kaybetmekten korktuğunu ve aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu anlatan Nuray Dülger, "Köyümüz çok kalabalık, nereden ve kimden bulaştığını bilmiyorum. Eklem ağrısı ve ateş olunca hastaneye başvurdum. Covid-19 testi yapıldı, pozitif çıktı. Aşı olmadım, aşı olmadığıma çok pişmanım. 'Bebeğimi kaybederim' diyerek çok korktum ama Allah'a çok şükür şimdi iyiyim. Doktorlarımızdan da Allah razı olsun. Virüs ciğerlerime kadar indiği için antibiyotik ve serum tedavisi gördüm. Çok zor atlattım. Aşı olmadığım için çok pişmanım. Herkese aşı olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

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#Koronavirüs#Aşı#Hamile