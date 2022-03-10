Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

'Koronavirüs' yalanıyla eşini dolandırdığı iddia edilmişti! Hırsızlıkla suçlanan kadın konuştu: Bütün hayallerimi yıktı

#Adana#Hırsızlık Suçlaması#Koronavirüs
Koronavirüs yalanıyla eşini dolandırdığı iddia edilmişti Hırsızlıkla suçlanan kadın konuştu: Bütün hayallerimi yıktı

Adana'da müteahhit eşinin hırsızlıkla suçladığı Neslihan C., “Biz evlenirken benim bütün eşyalarımı kendisi sattı. Beni darbetti ve ölümle tehdit etti. Ben de evden kaçarken müşterek olan eşyaları aldım ve ayrıldım. Ben dolandırıcı değilim. Benim bütün umutlarımı, hayallerimi yıktı” dedi.

Haberin Devamı

İddiaya göre 2 çocuk babası müteahhit Mehmet Esen (41), geçen ocak ayında Neslihan C. (39) ile evlendi. 6 Şubat’ta ise Neslihan C., annesi Selma C. rahatsızlandığı için merkez Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi’ndeki evine getirdi. Ardından Mehmet Esen, eşine ‘Senin annen koronavirüs. Ben bakmak ya da gelmek zorunda mıyım’ diye mesaj attı. Bunun üzerine genç kadın, “Annem koronavirüse yakalandı. Eve gelme" diye mesaj attı. Ancak 2 gün sonra Mehmet Esen, iddiaya göre eve alkollü gelip eşini darp etti. Genç kadın ise eşi hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mehmet Esen, serbest kaldıktan sonra eşini tehdit etmeye başladı. Neslihan C., bunun üzerine evlenirken Mehmet Esen kendisine ait eşyaları sattığı için Mehmet Esen'in evindeki eşyaları alarak ayrıldı. Eşinin kendisini dolandırdığı iddiasıyla polise gidip şikayetçi olan Mehmet Esen haberlere de çıktı.

Haberin Devamı

“EVLENİRKEN KENDİSİ BÜTÜN EŞYALARIMI SATTI”

İddiaların odağındaki Neslihan C., konuştu. Hırsızlık olayının olmadığını iddia eden genç kadın, evlenirken eşinin kendisine ait bütün eşyaları sattığını öne sürdü. Neslihan C., “Biz evlenirken benim bütün eşyalarımı kendisi sattı ve onların hiçbirinin parasını vermedi. Ben kesinlikle eşimi dolandırmadım. Benim durumum yok, altın alamam dediği için sahte altınlarla nikah yaptık. Fakat evliliğimin ilk birinci haftasından itibaren sürekli şiddet gördüm. Komşularım da buna şahit olmuştur, polise şikayetçi olmuşumdur ancak korktuğum için hep şikayetimi geri çektim” diye konuştu.

TÜM KARELER

Eşinin hırsızlıkla suçladığı kadın konuştu: Beni darbetti ve ölümle tehdit ettiEşinin hırsızlıkla suçladığı kadın konuştu: Beni darbetti ve ölümle tehdit ettiHaberin Tüm Görselleri

“MÜŞTEREK EŞYALARI ALIP EVDEN AYRILDIM”

Eşinin kendisini darp ettiğini, polise gidip şikayetçi olduğunu anlatan genç kadın şunları söyledi:

“Annem gerçekten koronavirüse yakalandı. Fakat kendisi hiçbir şekilde annemle ilgilenmedi. Annem bizde kalırken eve alkollü geldi ve yatak odamızda sabaha kadar alkol almaya devam etti. Sabahta anneme kahvaltı hazırlarken beni darp etti. Ben de şiddete artık dayanamadığım için polise haber verdim ve şikayetçi oldum. Bunun üzerine de kendisi benim eşyalarımı sattığı için ben de müşterek olan eşyaları aldım ve evden ayrıldım.”

Haberin Devamı

İlgili Haber

1 aylık eşi Annem korona oldu, eve gelme dedi, bütün eşyaları götürdü1 aylık eşi 'Annem korona oldu, eve gelme' dedi, bütün eşyaları götürdüHaberi görüntüle

“HAYALLERİMLE OYNADI”

Mehmet Esen hakkında uzaklaştırma kararı aldığını, bu karara rağmen geçen gece Mehmet Esen'in oturduğu siteye gelerek tehditler savurduğunu söyleyen Neslihan C., “Ben dolandırıcı değilim. Bu kendisinin üçüncü, benim ilk evliliğim. Ben hiçbir iddiayı kabul etmiyorum. Benim bütün umutlarımı, hayallerimi yıktı. Geçen gün gece saatlerinde de demir parmaklıkları aşıp oturduğum siteye geldi ve tehditler, küfürler savurdu. Uzaklaştırması olduğu halde ihlal ettiği için de gözaltına alındı. Kesinlikle dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlamaları kabul etmiyorum. Kendisi beni mağdur edip hayallerimle oynadı” dedi.
Neslihan C., eşinin evlenirken aldığı borçların yazılı olduğu kağıdı bulduğunu da belirterek, “Beni 300-400 bin liralık dolandırıcılıkla suçluyor ama kendisinin borçlarının yazılı olduğu kağıdı buldum. Kendisi benim enişteme olan 300 lira borcunu bile ödeyememiş” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Hırsızlık Suçlaması#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin
Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir

Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir?

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin
Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir

Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir?

#Ukrayna