Koronavirüs varyant taramaları referans laboratuvarlarda devam ediyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hava soğuyor, kar geliyor İstanbul için tarih belli olduHava soğuyor, kar geliyor! İstanbul için tarih belli oldu#Meteoroloji
Ünlü şarkıcı yaralandı Feci kaza... Sevgilisi hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı yaralandı! Feci kaza... Sevgilisi hayatını kaybetti#Gülçin Ergül
3-2nin ardından büyük tartışma İnanılmaz fark...3-2'nin ardından büyük tartışma! İnanılmaz fark...#Fenerbahçe
Berfini bekleyen büyük tehlike Gülseren Budayıcıoğlu anlattıBerfin'i bekleyen büyük tehlike! Gülseren Budayıcıoğlu anlattı#Gülseren Budayıcıoğlu
Gece yarısı yangın faciası 4 çocuk feci şekilde can verdiGece yarısı yangın faciası! 4 çocuk feci şekilde can verdi#Yangın
Aman Nureddin Bey aman... Biliyorum niyetiniz iyi ama...Aman Nureddin Bey aman... Biliyorum niyetiniz iyi ama...#Nureddin Nebati
Kripto paralarda deprem devam ediyor Bitcoinde kayıp yüzde 33Kripto paralarda deprem devam ediyor! Bitcoin'de kayıp yüzde 33#Bitcoin
330dan fazla kadını istismar etmişti... Rekor ceza330'dan fazla kadını istismar etmişti... Rekor ceza#ABD
Ekmekten plastik ürettiler Seri üretim 2022deEkmekten plastik ürettiler! Seri üretim 2022'de#Plastic Move
Güntekin Onayın Fenerbahçe şaşkınlığıGüntekin Onay'ın Fenerbahçe şaşkınlığı#Fenerbahçe
Nureddin Nebati başaracağına inanıyorNureddin Nebati başaracağına inanıyor#Nureddin Nebati
Lüks sitede dehşet anları Asansörde tecavüz etmeye çalıştıLüks sitede dehşet anları! Asansörde tecavüz etmeye çalıştı#Lüks Site
Hamamda dansözlü kutlamaHamamda dansözlü kutlama#Hande Ataizi
Gizemli sevgilinin kimliği belli olduGizemli sevgilinin kimliği belli oldu#Burcu Esmersoy
Bülent Ersoyu benzincide keşfettim'Bülent Ersoy'u benzincide keşfettim'#Ateşböceği Ercan
HABERLERGündem Haberleri

Koronavirüs varyant taramaları referans laboratuvarlarda devam ediyor

#Koronavirüs#Pandemi#Varyant
Koronavirüs varyant taramaları referans laboratuvarlarda devam ediyor

COVID-19 pandemisinde oluşan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan Omicron varyantı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarlarında varyantların tespitine yönelik sekans analizleri yapılarak uluslararası platformlarla paylaşılıyor.

Haberin Devamı

Ülkemizde geliştirilen genomik surveyans stratejisiyle önce örneklerde PCR gibi yaygın kullanılan bir yöntem ile nokta mutasyon taraması yapılıyor. Bu taramada şüpheli bulunan pozitif örnekler sekanslama analizi için Ankara’daki Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarına gönderiliyor. Burada tüm genom dizi analizi yöntemiyle varyantların türü tespit ediliyor. Elde edilen sonuçlar uluslararası bilimsel platformlarda paylaşılıyor.

Koronavirüs varyant taramaları referans laboratuvarlarda devam ediyor

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu, virüslerde oluşan mutasyonların ileri moleküler analizlerle izlenmesinin önemine vurgu yaparak Sağlık Bakanlığının bu konuda başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.
Koronavirüs varyant taramaları referans laboratuvarlarda devam ediyor

Alfa mutasyonunun ilk çıktığı Aralık 2020 tarihinden itibaren dünyada ilk kez ülkemizde uygulanan bir genomik surveyans modeliyle nokta mutasyon tarandığını söyleyen Korukluoğlu, “Zaman içinde virüsün izlenmesi gereken varyantlarına yönelik tarama testlerini sürekli güncellenerek rutin olarak tüm ülke laboratuvarlarında kullanıyoruz. Şu anda da aynı şekilde Omicron varyantına yönelik bir tarama programı başlatıldı.” şeklinde konuştu.

Gözden Kaçmasın

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Karadan Omicron varyantı açıklamasıBilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara'dan Omicron varyantı açıklamasıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Pandemi#Varyant

BAKMADAN GEÇME!

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi
Survivor 2022 kadrosunda ters köşe Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

Survivor 2022 kadrosunda ters köşe! Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

#Survivor2022
James Bond kızı Naomie Harristen tüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadı

James Bond kızı Naomie Harris'ten tüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadı

#Naomie Harris