MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKoronavirüs vaka sayılarının 2 kat arttığı kentte yoğunluk
GeriGündem Koronavirüs vaka sayılarının 2 kat arttığı kentte yoğunluk
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ahmet ATMACA- Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 20.08.2021 - 15:43 | Son Güncelleme:

Koronavirüs vaka sayılarının 2 kat arttığı kentte yoğunluk

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koronavirüs vaka sayılarının 2 kat arttığı kentte yoğunluk

GAZİANTEP'te, koronavirüs vaka sayısı 20 günde 2 kattan fazla artış gösterdi. Vaka sayılarındaki artışa rağmen kentin çarşı ve meydanlarında yoğunluk gözlendi.

Kontrollü normalleşmenin ardından Gaziantep'te yaşayanlar, çarşı ve meydanlarda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın temmuz ayı sonunda açıkladığı koronavirüs risk haritasında Gaziantep'te 100 bin kişide 58,02 olan vaka sayısı dün açıklanan tabloda ise 126,26 olarak güncellendi. Vaka sayısındaki artışa karşın vatandaşların kuralları ihlal ettiği görüldü.

Bakan Koca paylaştı İşte il il koronavirüs vaka sayıları
Bakan Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs vaka sayıları

Kentin en kalabalık noktalarından Gaziler Caddesi'nde, çoğu kişi maske ve sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptı. Caddede görevli polis ve zabıta ekipleri, halkı maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Sağlık Bakanı Kocadan flaş açıklamalar Delta ve delta plus varyantı uyarısı... Yeni bir kapanma olur mu
Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklamalar! Delta ve delta plus varyantı uyarısı... Yeni bir kapanma olur mu?

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi