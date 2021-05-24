Koronavirüs vaka sayılarında düşüş devam eder mi? Prof. Dr. Alper Şener'den dikkat çeken açıklama

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 210 bin 291 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı. 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 710 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1843 oldu, 11 bin 202 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 24 bin 313'e yükseldi.

Toplam test sayısı 52 milyon 377 bin 678'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 186 bin 487, vefat sayısı 46 bin 268 oldu.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener' salgın hakkındaki gelişmeleri şu şekilde aktardı:



Salgında düşüş devam etse bile vaka sayısı inmeli. 5 bin vaka sayısı normalleşme için erken. İstediğimiz şey şu, 5000 tabiki kritik bir rakam. Vaka sayısında 1500-2000’li rakamları iniş trendini görmemiz gerekiyor.



60 binli rakamlardan bu rakamlara inişi hızlı gördük. Bundan sonrası için daha fazla zaman gerekecek. Bunun için aşılama için zaman kazanmak için önlemlere devam etmek, bakanlığın belirlediği kurallara uymak gerekiyor.



Yoğun bakımlarda ihtiyaç kalmayan birimlerde kapanmalar başladı. Servislerin de küçülmesi başladı. Bunun devam etmesi sahada bu işteki vatandaşların salgının kontrolü anlamında kurallara desteğiyle sağlanacak. Bunun artık son kapanma olmasını istiyoruz hepimiz. 1 Haziran'dan itibaren aşamalı normalleşmeye girmek istiyoruz.



NELERE DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR?



Toplumun yüzde 14’ü çift doz aşı uygulandı. Toplumun yüzde 4'ü de hastalığı geçirerek bağışıklandı, virüse karşı antikoru var. Bizim istediğimiz şey şu bu popülasyonu 3 katına çıkarmak, yüzde 60’lu seviyelere çıkarmak. Yüzde 60’a kadar beklemek akılcı mı bu tartışılır.

Önümüzde Şili örneği var. Yüzde 20’lere geldiğinde hızlı bir normalleşme sürecine girdi ve hızlıca hasta sayısı arttı, ciddi sıkıntılar yaşadı. Bizim bunu yaşamamız için kademeli normalleşme yaşamamız gerekiyor ve aşılanmamız gerekiyor. Sağlık çalışanlarının çekincesi yok ama toplumun ikna edilmesi gerekiyor.

Her 4 kişiden biri aşılanmadı. Bunu işlemek gerekiyor. Bilinç altımızda korkuyu kaldırmamız gerekiyor.

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