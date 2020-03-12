Koronavirüs uyarıları: 65 yaş üstü zorunlu değilse dışarı çıkmasın

GENÇLER HAFİF ATLATABİLİR

“Gençler seyahat ederken daha dinamik olabilirler, hafif atlatabilirler ama bu dönemde bir yaşlıyla temasında veya kronik hastalığı olan, alt hastalığı olan vatandaşımızla temasında esas belirti onda başlar. Onun için yaşlılarımızı korumamız gerekiyor, bu son derece önemli. 65 yaş ve üstü vatandaşımızın aslında dışarı çıkmaması lazım. Hele risk grubuysa -diyabet gibi, kalp ve benzeri- mümkün mertebe dışarı çıkmamalı.



Raporla ilgili olması gereken idari bir izin. Herhangi bir sağlık kuruluşuna gidilmesine bile gerek yok, rapor verilebilir. Pratik, hızlı. Yani uğraşmayın, öğrendiyseniz 14 gün evde kalmayla ilgili bir engel olmasın. Çünkü Türkiye’nin sağlığıyla ilgili bir riskten bahsediyorum, verin bu raporu. Herkes aile hekimlerine yönelince aile hekimlerinde ‘Biz risk altına gireceğiz’ diye bir kaygı oluştu, haklılar. Somut, yüz güldüren bir ilaç tedavisi genel olarak yok. 65 yaş ve üstü olan grupta önerilen birtakım antiviral, yer yer kombine uygulamalar var. Bu da tartışılıyor. Bu ilaçlarla ilgili de stoklarımızı oluşturduk. Karantina için hastane sayısını 101’e çıkardık.

SALGINDA TEK YÖNTEM

Bir salgın olduğunda tek yöntem var. Herkes evde, odasında -odalara da değil, odasına- olmalı. Kimseyle irtibat içinde olmadan, odasını havalandırıp, zorunlu durumlarda bir kişi, o da yine maske ve benzeri yöntemle girmeli. Yurtdışından gelen sağlık sorunu olmayan vatandaşımızın 14 gün evde kendisini izole etmesini rica ediyoruz. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalarla temas kurmamalarını tavsiye ediyoruz. Kendilerini evlerine kapatmalarını öneriyoruz, mümkün mertebe dışarı çıkmasınlar.”

TURİZM SEZONUNA KORONA RÖTARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu ve 26 Bilim Kurulu üyesi dün koronavirüs tedbirleri için bir araya geldi. Üç bakan ortak açıklamalarında koronavirüsle mücadelede mart ve nisan aylarının çok önemli olduğunu vurguladı.



Toplantıda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bir pozitif vaka ile karşılaştık. Bu salgın değildir. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda yeni bir düzene sokmaktır. Koronavirüs tedbirlerimizden daha güçlü değil. Teşhis konulan hasta yurtdışı temaslı, genel durumu iyi, uçakla ilgili alınması gereken tedbirler de alınıyor. Temaslı kişilerle durumunun tespiti dahil olmak üzere gerekli tedbirler alınıyor” ifadelerini kullandı.

OKULLAR GÜNDEME GELMEDİ: Okulların tatil olup olmayacağının sorulması üzerine Koca, “Bugün gündeme gelmedi. Ama önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir. Bunu salgının seyri belirler” yanıtını verdi. Bakan Koca, hasta kişilere hibrit tarzı kombine ilaç verilmesinin söz konusu olduğunu belirterek, “Antiviral ilaçlar kullanılabiliyor ancak gençlere kullanılamıyor. Onun dışında semptomatik olarak bakılıyor” dedi.

ZİNCİR OTELLER BİR-İKİSİNİ AÇACAK: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da şöyle konuştu: “15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. O nedenle yurtdışından Türkiye’ye olan turizm talebinin nisan sonuna ertelenmesi bizim açımızdan daha mantıklı geliyor. Mart sonu yaz sezonu başlangıcı oluyor. Biz Otelciler Birliği ile görüştük, açılmamış olan otellerin açılışlarının nisan sonu olarak planlanmasını istedik. Zincir otelleri olanlar da bir ya da ikisini açacak. Turizm hareketliliğini cezbettirmek yerine, geçen seneye kıyasla daha az turistin gelmesini sağlamak daha sağlıklı bir çözüm olacak. Kültürel organizasyonları da nisan sonuna ertelemeyi planlıyoruz.”

2 BİN 183 MASKE FİRMASINA SORUŞTURMA: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da maske fiyatlarındaki artışla ilgili 2 bin 180 firmanın soruşturma kapsamına alındığını belirterek “16 Mart’tan itibaren nisan sonuna kadar yurtiçindeki fuarları erteleme kararı aldık” diye bilgi verdi