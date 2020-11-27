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Haber Giriş: 27.11.2020 - 12:05 | Son Güncelleme:

Koronavirüs unutuldu, AVM'ler doldu taştı! Saatlerce beklediler

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Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları hızla artarken "Efsane Cuma" olarak anılan indirim çılgınlığı uzun kuyruklara neden oldu. Vatandaşlar koronavirüse aldırış etmeden saatlerce kuyrukta bekledi.

Dünya genelinde Kasım ayının son haftasına denk gelen ve Türkiye'de "Efsane Cuma" olarak anılan günde yapılan indirimler uzun kuyruklara yol açtı. Artan koronavirüs vakalarına rağmen sabahın erken saatlerinde AVM önlerine akın eden vatandaşlar, dakikalarca AVM’lerin açılmasını bekledi.

Koronavirüs unutuldu, AVMler doldu taştı Saatlerce beklediler

İNDİRİM KORONAVİRÜSÜ UNUTTURDU

AVM’lerin açılmasıyla beraber vatandaşlar bu sefer mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. AVM içlerinde uzun kuyruklar kameralara yansırken indirimin vatandaşlara koronavirüsü unutturduğu görüldü.

Koronavirüs unutuldu, AVMler doldu taştı Saatlerce beklediler

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