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Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 17.03.2021 - 11:56 | Son Güncelleme:

Koronavirüs testi yaptırmalarını söyleyen doktora hakaret ettikleri iddia edildi

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Koronavirüs testi yaptırmalarını söyleyen doktora hakaret ettikleri iddia edildi

İZMİT'te Aile Sağlık Merkezi'ne halsizlik ve boğaz ağrısı şikayetiyle gidip, grip olduklarını söyleyen çift, kendilerinden koronavirüs testi yaptırmasını isteyen aile hekimi O.A. ile tartıştı. O.A., kendisine hakaret ettikleri gerekçesiyle çiftten şikayetçi oldu.

Olay, sabah saatlerinde Gündoğdu Mahallesi Gündoğdu 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen çift, halsizlik ve boğaz ağrısı şikayetiyle sağlık merkezine giderek grip olduklarını belirtip tedavi olmak istediklerini söyledi. Merkezde görevli Aile Hekimi O.A., çifte önce koronavirüs testi yaptırmalarını söyledi. Çift test yaptırmayı kabul etmeyince tartışma çıktı. Aile hekimi O.A., polisi arayarak yardım istedi. Çift ise sağlık merkezinden ayrıldı. Polis merkezine giden O.A., kendisine hakaret edildiği gerekçeyle çiftten şikayetçi oldu.

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